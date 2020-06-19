蘋果再創盤中歷史新高 又有券商看好5G iPhone表現
蘋果（Apple）股價19日創下盤中歷史新高，又一家券商調高蘋果目標價，看好即將推出5G 版本的新款iPhone。
Jefferies將蘋果股價目標由370美元升為405美元，「我們對蘋果因5G周期帶來的機會愈來愈有信心」，蘋果有能力維持與去年水準相當的零售價，並保持「穩健的毛利率表現」。Jefferies也認為，隨零售店重新開張，蘋果「利潤可看到適度的順風」。
美股19日開盤不久，蘋果股價最高上漲1.4%至356.56美元的盤中新高。蘋果股價已自3月谷底翻漲近60%，市值達到1.54兆美元。
據彭博資訊，分析師中有29人建議買進蘋果，12人觀望，只有4人建議賣出。
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