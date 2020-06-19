美股道瓊早盤漲逾300點 美中貿易取得最新進展助攻

美國股市今（19）日開高走高，道瓊工業指數約漲337點，或1.29%，那斯達克重新站上萬點大關，美中貿易協議傳出取得最新進展，歐盟則將討論歷來規模最大的振興方案。

標普500指數漲1.14%；那斯達克綜合指數漲0.99%，距離10日創下的歷史高點僅差距0.5%；費城半導體指數漲1.03%，台積電ADR漲0.25%。

消息人士透露，中國大陸計劃加速採購美國農產品，信守第一階段貿易協議承諾，提振投資人風險胃納；歐盟19日將討論規模7,500億歐元（8,400億美元）的疫情振興方案，幫助成員國經濟復甦，推升歐股大盤Stoxx歐洲600指數盤中勁揚1.2%，帶動歐元升值。

全球股市日前震盪走低，但隨著投資人押注各國政府將祭出足夠的刺激方案，並讓經濟重回正軌，股市正重拾漲勢。

然而，逐步解封後經濟復甦的速度仍是未知數，加上四種衍生性金融商品將在周五稍晚到期結算，投資人需留意股市震盪；美股每季一度的四巫日（Quadruple Witching）經常與主要股市指數再平衡同時發生。

此外，西德州原油19日盤中擴大升幅，於倫敦上午時段一度大漲3%至每桶40.06美元，為6月8日以來首度站上40美元大關，本周至今已漲約8%。布蘭特原油周五同樣上漲約3%，報每桶42.74美元。原油交易商Vitol集團與Trafigura集團表示，全球原油需求正從4月的谷底快速回升。

【中央社 紐約19日綜合外電報導】

投資人不受美國幾個州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病例激增的消息影響，仍押注疫情過後經濟將迅速反彈，美股主要指數今天開盤急漲，那斯達克綜合指數接近觸及歷史新高。

那斯達克綜合指數開盤上漲99.08點或1.00%，報10042.13點。

道瓊工業指數上漲133.00點或0.51%，報26213.10點。標準普爾500指數上揚24.95點或0.80%，報3140.29點。