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俄國一口氣降息4碼 基準利率至蘇聯解體來最低

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
俄國央行19日將基準利率調降4碼至4.5%。路透
俄國央行19日將基準利率調降4碼至4.5%。路透

俄國央行19日將基準利率調降100個基點（4碼）至4.5%，為自蘇聯解體以來最低水準。俄國央行這次降息幅度大於以往，並表示會考慮進一步削減借貸成本的必要性，以因應俄國低通膨的風險和萎縮的經濟。

CNBC報導，這次降息幅度大於部分經濟學家原估的調降50個基點。此前俄國央行曾在今年4月降息2碼。

俄國央行聲明指出，引起通膨停滯的因素已「大於預期，因俄國和世界各地的封鎖措施持續時間更久」。

俄國央行表示，短期引發通膨的效應已「大致出盡」，而全球金融市場震盪所引起的金融穩定風險也有所下降。

俄國央行說：「預料家庭和企業所面臨的通膨增速放緩。在這種情況下，2021年通膨年增率可能大幅偏離4％的目標通膨率。」 俄國6月15日為止的通膨年增率達3.1%。

俄國央行又說：「如果情況發展和基線預測一致，俄國央行將在下次會議上，考慮進一步降息的必要性。」

通膨 蘇聯

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