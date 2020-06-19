中國大陸岸上油滿為患 外海油輪長串

在今年稍早趁油價崩跌而進場「爆買」一番後，中國大陸岸上已油滿為患，缺乏貯放的空間，如今停泊在中國沿岸地區外海的油輪數量開始增加，要等待更久的時間才能進港卸貨。

根據彭博資訊與數據追蹤公司Kpler編纂的資料，本月以來停在大陸沿海的油輪不斷增加，總數上看200艘。放寬新冠肺炎期間的封鎖措施後需求回升，大陸5月進口的原油數量暴增至空前新高。

這種油滿為患的景況，凸顯中國煉油業者在解封之後真的是大手筆採購。隨著中東、拉丁美洲、俄羅斯和西非的原油不斷湧入大陸，這些便宜的原油開始淹沒港口的基建和儲油設施。

中國大陸的原油需求迅速反彈回升，擺脫疫情摧毀需求的情況，但在北京新增確診病例數增加後，也出現了對可能爆發第二波疫情的疑慮。然而，本月大陸原油進口量可望進一步攀升，Kpler預估，輸往大陸的原油可能高達每日逾1,400萬桶，比5月創下的紀錄還要再高出20%。

目前至少有32艘油輪正停泊在大陸各大港口外海，高於月初時的約24艘，而一艘例如5月便已抵達的油輪，需四周多才能卸完所有貨物，畢竟岸上儲油空間有限。相形下，在疫情爆發前，往往只要約五天時間，便能讓油輪卸貨完成。

根據油輪追蹤數據和原油進口商報告，在大陸沿海等待卸貨者，近半都是超大型油輪（VLCC），其餘則是較小的阿芙拉型（Aframaxes）和蘇伊士型油輪（Suezmaxes）。這些油輪抵達的港口包括青島、日照、煙臺、天津和營口等地。