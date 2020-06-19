蘋果擬在印度組裝新版iPhone SE 避開20%進口稅

蘋果擬在印度組裝第二代iPhone SE，藉此避開智慧手機20%的進口稅。

AppleInsider引述消息來源報導，蘋果通知至少一家位於中國大陸的供應商，開始將2020年新版iPhone SE的零組件，運交給在印度的製造夥伴。這將啟動新版iPhone在印度的組裝線，使蘋果避開高額進口稅。

根據矽谷媒體The Information，蘋果2020年新版iPhone SE的合作代工廠是緯創。另一個主要代工廠富士康同樣投產印度，但似乎未參與組裝iPhone SE。

過去幾年不斷出現蘋果將生產線移轉至印度的報導和傳言。上一代iPhone SE直到2019年都是在印度製造，這回也在印度組裝新版平價款的第二代iPhone SE，能滿足當地市場所需。

然而，iPhone SE的價格在印度仍有不小溢價，換算成美元，iPhone SE在印度的零售價等於要560美元，美國則是399美元。

印度政府上月聲明：「在印度政府生產獎勵（PLI）計畫所提供的優惠之下，我們預期緯創資通和富士康等代工廠將生產價值400億美元的智慧手機，主要用於外銷。」