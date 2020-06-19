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減少與顧客接觸 多家航空暫停供酒

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合報導
達美航空(Delta)和美國航空公司(AA)，以及易捷航空(EasyJet)和荷蘭皇家航空(KLM)等歐洲航空公司，還有亞洲的維珍澳洲航空(Virgin Australia)，都已因應新冠肺炎，全面或部分暫停機上供應酒類。示意圖／擷取自twitter
達美航空(Delta)和美國航空公司(AA)，以及易捷航空(EasyJet)和荷蘭皇家航空(KLM)等歐洲航空公司，還有亞洲的維珍澳洲航空(Virgin Australia)，都已因應新冠肺炎，全面或部分暫停機上供應酒類。示意圖／擷取自twitter

酒類或許在新冠肺炎避疫期間熱銷，但未來搭機可能暫時無法小酌。

達美航空(Delta)和美國航空公司(AA)，以及易捷航空(EasyJet)和荷蘭皇家航空(KLM)等歐洲航空公司，還有亞洲的維珍澳洲航空(Virgin Australia)，都已因應新冠肺炎，全面或部分暫停機上供應酒類。

這是航空公司減少機上供應食物與酒水，降低服務員與顧客接觸，確保旅程安全的廣泛措施之一。

全球幾乎所有航空公司都已強制要求乘員在機上戴口罩，今年1月則更頒布反社交行為的規範，形同禁止在機上飲酒。許多航空公司目前只供應水，規定除了飲食之外的時間都得全程配戴口罩。

英國廉航「易捷航空」6月15日復飛英國與法國航班，以及少數國際航線。顧客可以帶食物和非酒精飲料上機，但機上目前只供應水，且要向空服員索取才有，供餐服務將在未來幾個月逐步恢復。

荷蘭皇家航空暫停銷售熱飲和酒，但仍可向空服員索取水和軟性飲料，熱的餐點只會在超過九小時的班機上供應。

達美航空不會在國內航班供應酒，但啤酒和烈酒將在國際航班上供應。美國航空根據飛行時間和目的地，限制經濟艙供應食物和飲料，國際航班和國內線的頭等艙則有供酒。

在亞洲方面，香港國泰航空(Cathay Pacific)仍會供應飲料，但餐前吧和預先倒好的飲料暫停供應。維珍澳洲航空提供所有顧客水和零食，但額外的食物和飲料暫停在機上販售。

若今夏準備搭機旅行，記得攜帶許多水和營養零食，除了吃東西的時間之外配戴口罩；慶幸不會出現任何因為酒精引起的脫水和時差。

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