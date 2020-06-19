夏季旅遊回溫！旅館搶生意 競爭誰更「清潔」

各大旅館業者通常要以價位或特色競爭，現在還得比較清潔程度；從前台工作人員戴口罩、到關閉自助餐區，面對新冠疫情，業者紛紛進行顯而易見的改革。

紅頂旅店(Red Roof Inn)承諾「徹底清潔」(RediClean)；希爾頓(Hilton)則強調「使用來舒消毒噴霧(Lysol)清潔過的旅宿」。

旅館業目前仍然相當不景氣；根據數據與顧問公司STR，在5月30日結束的那個星期，全美飯店住宿率僅37%，比去年同期減少43%。

但休閒旅遊已開始復甦，而飯店業者將清潔標準視為安撫客人不安情緒、並可能從民宿平台Airbnb等競爭者手中搶回生意的一種方法。

喬治華盛頓大學飯店管理學教授賴瑞‧余(Larry Yu)說，有的飯店品牌標準更嚴格；他提到，法國雅高酒店集團(Accor Hotels)研發一種鑑定標準，而旗下飯店必須達標才能重新開放；他也說：「所有業者都在加強清潔，因為顧客現在有這方面的期望。」

然而，耶魯大學公共衛生學院流行病學與醫學教授亞伯特‧柯(Albert Ko)說，造訪旅館面臨的風險仍高；來自傳染率較高的州或國家的旅客可能會入住，而許多帶原者可能無症狀。

許多業者都和專家合作，制定新標準。萬豪(Marriott)和洲際酒店集團(IHG)聯手工業清潔藥劑製造商毅康(Ecolab)；而IHG同時也聽取克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的意見。

Airbnb執行長捷斯基(Brian Chesky)認為，顧客會更喜歡個別的民宿，而不是住客眾多的飯店；他說，該公司也與EcoLab和前衛生署長穆吉(Dr. Vivek Murthy)合作，並將持續提升清潔規定。

但賴瑞‧余說，連鎖飯店能透過正常的審核流程，確保特許經營者遵從標準，但這對於Airbnb來說就比較困難。