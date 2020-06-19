快訊

明天就結訓 206旅關西營區驚傳役男暴斃床上

中共殲十戰機今又闖我西南空域 遭我驅離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏季旅遊回溫！旅館搶生意 競爭誰更「清潔」

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合報導
旅館業目前仍然相當不景氣；根據數據與顧問公司STR，在5月30日結束的那個星期，全美飯店住宿率僅37%，比去年同期減少43%。圖／ingimage
旅館業目前仍然相當不景氣；根據數據與顧問公司STR，在5月30日結束的那個星期，全美飯店住宿率僅37%，比去年同期減少43%。圖／ingimage

各大旅館業者通常要以價位或特色競爭，現在還得比較清潔程度；從前台工作人員戴口罩、到關閉自助餐區，面對新冠疫情，業者紛紛進行顯而易見的改革。

紅頂旅店(Red Roof Inn)承諾「徹底清潔」(RediClean)；希爾頓(Hilton)則強調「使用來舒消毒噴霧(Lysol)清潔過的旅宿」。

旅館業目前仍然相當不景氣；根據數據與顧問公司STR，在5月30日結束的那個星期，全美飯店住宿率僅37%，比去年同期減少43%。

但休閒旅遊已開始復甦，而飯店業者將清潔標準視為安撫客人不安情緒、並可能從民宿平台Airbnb等競爭者手中搶回生意的一種方法。

喬治華盛頓大學飯店管理學教授賴瑞‧余(Larry Yu)說，有的飯店品牌標準更嚴格；他提到，法國雅高酒店集團(Accor Hotels)研發一種鑑定標準，而旗下飯店必須達標才能重新開放；他也說：「所有業者都在加強清潔，因為顧客現在有這方面的期望。」

然而，耶魯大學公共衛生學院流行病學與醫學教授亞伯特‧柯(Albert Ko)說，造訪旅館面臨的風險仍高；來自傳染率較高的州或國家的旅客可能會入住，而許多帶原者可能無症狀。

許多業者都和專家合作，制定新標準。萬豪(Marriott)和洲際酒店集團(IHG)聯手工業清潔藥劑製造商毅康(Ecolab)；而IHG同時也聽取克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的意見。

Airbnb執行長捷斯基(Brian Chesky)認為，顧客會更喜歡個別的民宿，而不是住客眾多的飯店；他說，該公司也與EcoLab和前衛生署長穆吉(Dr. Vivek Murthy)合作，並將持續提升清潔規定。

但賴瑞‧余說，連鎖飯店能透過正常的審核流程，確保特許經營者遵從標準，但這對於Airbnb來說就比較困難。

Airbnb 酒店

延伸閱讀

日環食21日登場 時間懶人包一次掌握

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

宮崎駿系民宿！南投「霍爾高塔房」環狀階梯宛如親臨城堡，大片透天窗還能數星星

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

相關新聞

疫情重創汽車業！BMW將裁6000人 金融危機來首見

新冠肺炎疫情對全球汽車業的衝擊逐漸浮現，根據德國畫報（Bild）19日報導，德國車廠BMW將裁員6000人。BMW全球員...

減少與顧客接觸 多家航空暫停供酒

酒類或許在新冠肺炎避疫期間熱銷，但未來搭機可能暫時無法小酌。

夏季旅遊回溫！旅館搶生意 競爭誰更「清潔」

各大旅館業者通常要以價位或特色競爭，現在還得比較清潔程度；從前台工作人員戴口罩、到關閉自助餐區，面對新冠疫情，業者紛紛進行顯而易見的改革。

嘉年華郵輪大虧40多億美元 下半年每月再燒6.5億美元

全球最大郵輪公司嘉年華集團（Carnival）周四（18日）公布財報初值，截至5月底的會計年度第2季，虧損超過40億美元...

「黑人牙膏」涉種族歧視！ 高露潔：重新評估品牌名稱

美國反種族歧視運動持續延燒，高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）18日表示，正在評估和改進旗下牙膏品牌「...

報復？印擬對中國等地300種商品加關稅、設貿易壁壘

中印邊界日前爆發嚴重衝突之後，路透18日引述兩名印度政府官員報導，作為保護國內企業的手段之一，印度計劃對來自中國和其他地...

疫情受創有別 Uniqlo大幅拉近與Zara母公司市值差距

新冠疫情有可能成為全球服飾業霸主換人做的契機？日經亞洲評論報導，疫情高峰過後，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast...

阿根廷時裝品牌推豪華口罩 要價逾5千元惹議

阿根廷一個時裝品牌在武漢肺炎疫情期間推出獨家限量版的豪華口罩，由於價格不菲，一個要價約新台幣5700元，推出後引起網友批...

日本上月核心CPI跌0.2% 通貨緊縮危機升高

日本政府今天（19日）發布的資料顯示，日本5月核心消費者物價連續第二個月下滑。路透指出，這不僅強化了通貨緊縮危機，也為日...

澳洲上調最低工資1.75%！低薪勞工每周加薪263元

澳洲的220萬低收入勞工每周將加薪13澳元（約台幣263.4元）。

特斯拉斥資500萬美元在德州買地建廠 預計Q3動工

特斯拉（Tesla）正在收購德州奧斯汀市外圍一筆價值500萬美元的土地，將用於興建新廠房。這項計畫有助特斯拉取得逾6,0...

疫情隱憂推動避險貨幣需求 美元創一周最大漲幅

美元周四（18日）走強，因全球新增新冠肺炎確診病例數上升和美國初次請㑯失業救濟金人數高於預期的擔憂，推動了對避險貨幣的需...

熱門新聞

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

解放軍武器「狼牙棒」曝光！殺20印軍後昨釋放10名俘虜

中印邊境衝突細節曝光 專家：印度境況更窘迫

養4年金龍魚身價漲1.5倍卻被爸爸炸來吃 印尼男大崩潰：我想吐

新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

「黑人牙膏」涉種族歧視！ 高露潔：重新評估品牌名稱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。