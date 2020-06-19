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「黑人牙膏」涉種族歧視！ 高露潔：重新評估品牌名稱

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
在反種族歧視的浪潮下，高露潔18日表示，正在評估和改進旗下牙膏品牌「黑人牙膏」（Darlie）。歐新社
在反種族歧視的浪潮下，高露潔18日表示，正在評估和改進旗下牙膏品牌「黑人牙膏」（Darlie）。歐新社

美國反種族歧視運動持續延燒，高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）18日表示，正在評估和改進旗下牙膏品牌「黑人牙膏」（Darlie）。  

路透報導，「黑人牙膏」是高露潔及其合資夥伴好來化工公司（Hawley&Hazel）旗下的兩岸市場品牌。

高露潔發言人表示，「超過35年以來，我們一起努力發展這個品牌，包括對名字、商標和包裝的實質性改變。公司正在與夥伴合作，對品牌的各方面進行評估和進一步改進，包括品牌名稱」。

「黑人牙膏」最初英文名稱是「Darkie」，商標是一位咧嘴笑的非裔男子，遭批評對黑人種族歧視，因此1989年時任高露潔執行長馬克（Reuben Mark）將英文名稱改為「DARLIE」，但中文名稱並沒變。 

品牌 種族歧視

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