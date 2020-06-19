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日本上月核心CPI跌0.2% 通貨緊縮危機升高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本上月核心消費者物價指數跌0.2%。 （路透）
日本上月核心消費者物價指數跌0.2%。 （路透）

日本政府今天（19日）發布的資料顯示，日本5月核心消費者物價連續第二個月下滑。路透指出，這不僅強化了通貨緊縮危機，也為日本疫後經濟復甦帶來更多挑戰。

日本央行因應新冠疫情衝擊已加強執行量化寬鬆，不過本周利率決策會議後決定利率先維持不動，央行總裁黑田東彥認為通膨未來幾年都將維持溫和。

日本5月核心消費者物價指數（核心CPI）下跌0.2%，較市場預期的0.1%跌幅要深一些。4月時跌幅也是0.2%。核心消費者物價指數包括石油產品，但去除易波動的生鮮食品價格。

至於剔除食品和能源價格的所謂「核心-核心物價指數」5月上升0.4%。此數值在4月也是上升的，升幅為0.2%。「核心-核心物價指數」是日本央行密切監測的物價指數。

經濟學者指出，新冠病毒疫情爆發令日本的通縮壓力大增，因為民眾延後旅行計畫而且減少開支。分析師已預測本季日本經濟萎縮程度將超過20%。

日本央行 日本經濟 疫情

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