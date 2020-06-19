疫情隱憂推動避險貨幣需求 美元創一周最大漲幅

美元周四（18日）走強，因全球新增新冠肺炎確診病例數上升和美國初次請㑯失業救濟金人數高於預期的擔憂，推動了對避險貨幣的需求。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數上漲0.38%，報97.437。

最近幾周，美元走強，因為投資者擔心新冠病毒大流行病對經濟成長的影響。

日圓兌歐元上漲0.35%，但兌美元大致持平，稍早在盤中日圓兌美元觸及6月12日以來最高點。

美國上周申請失業金人數下滑，但因企業艱難因應疲弱的需求和斷裂的供應鏈，第二波裁員浪潮中失業人數的下降趨勢似已停滯，這支持了疫情後的經濟復甦將是艱難漫長過程的觀點。

Action Economics的分析師表示：「美元走高是因為出現了新的避險買盤，儘管稍早之前費城聯邦準備銀行製造業指數大幅反彈，但初次請領失業救濟金的人數明顯高於預期，以及市場對新冠病毒在美國和世界其他地區擴散的擔憂日益加劇。」

路透統計顯示，全球已有超過836萬人確診感染新冠病毒，累計死亡病例數約45萬例。

美國幾個州的新增感染人數激增，以及北京為阻止新的疫情爆發而實施旅行限制，都提醒疫苗研發出來之前重啟經濟活動存在風險。

歐元兌美元尾盤跌0.36%，報1.120美元。歐元在不到一周的時間里下跌近1%，主要是一些國家反對以撥款形式發放紓困資金，投資者質疑歐盟能否通過歐盟執委會提出的雄心勃勃的刺激計畫。