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美股：能源股推動標普500微升 就業數據差拖累道瓊跌

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
圖／路透
圖／路透

美國股市標普500指數周四（18曰）微幅收高，影響因素包括投資者權衡新冠病毒感染再度激增、當局實施新一輪封鎖的可能性，以及數據顯示美國經濟可能無法實現快速V型復甦。

美國三大股指全天大多呈區間震盪走勢，道瓊工業指數下跌39.51點，跌幅0.15%，但標普500指數收高1.85點至3115.4點，漲幅0.06%，科技股為主的納斯達克指數攀升32.52點至9943.05點，漲幅0.33%，創下五連漲。

Allianz Investment Management資深市場策略師瑞普利（Charlie Ripley）表示：「投資者處於觀望態勢。大家一致認為，我們正在復甦的道路上，但在這一過程中可能會遇到磕磕絆絆，病例數不斷增加可能就是這些磕磕絆絆之一。」

Horizon Investment Services執行長卡爾森（Chuck Carlson）認為：「市場在找下一個巨大的推動力。市場很多驅動因素，投資者需要權衡、篩選和考慮，以確定接下來的方向。」

雖然美國有好幾個州在重啟經濟後，新冠肺炎病例激增，但川普總統堅持，美國不會啟動新一輪限制措施來遏制疫情的蔓延。

美國勞工部數據顯示，上周初次請領失業金人數略微下降至151萬，但數據遜於市場預期，且續請失業金人數仍在2,054萬人的高點徘徊，暗示就業市場復甦之路還很漫長。

標普500指數微幅上漲主要受惠於11個主要類股裡有4個類股攀升。能源股漲幅最大，地產股明顯落後。

食品雜貨連鎖店克羅格上季獲利超預期，並表示2020年同店銷售預估將超過預期。但克羅格先前並未重申或上調2020年財測，股價下跌3%。

音樂流媒體公司Spotify勁揚12.7%。該公司稍早與AT&T旗下華納兄弟和DC Entertainment簽署了一項協議，將把備受歡迎的DC漫畫人物播客添加到內容庫裡。

郵輪運營商嘉年華下跌1.4%，該公司稍早公布，在與大流行病相關的資產價值減記後，上季虧損達到創紀錄的44億美元。工業服務提供商Team Inc大跌16.9%。由於需求下降，該公司公布的財報收益低於預期。

標普 失業

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