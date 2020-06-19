台積電ADR周四隨費半下跌 溢價5.73%
台積電ADR周四隨美股費城半導體指數下跌，跌幅0.8%，較費半的0.2%深。較台北交易股價溢價5.73%。
美股道瓊斯工業指數18日收跌39.51點，或0.15%，報26,080.1點；標普500指數收高1.85點，或0.06%，報3,115.34點；納斯達克指數收高32.52點，或0.33%，報9,943.05點。
費半指數跌3.95點或0.2%，報1,980.14點。
以下是台股ADR各股周四收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.46 -1.76
中華電 CHT 37.81 -0.05
台積電 TSM 56.15 -0.80
聯電 UMC 2.58 +0.00
資料來源：彭博資訊
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