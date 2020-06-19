新病例+失業數據不佳 道瓊收跌39點、那斯達克五連升

在投資人權衡美國和全球各地日益增加的新冠狀病毒病例數，加上令人失望的失業數據，道瓊工業指數連二跌，那斯達克指數創五連漲。

道指下跌39.71點或0.15%收2萬6080.1點，盤中最深下跌271點，並一度出現上漲。史坦普500指數微升1.85點或0.06%收3115.34點。那指上揚32.52點或0.33%收9943.05點，連續第5個交易日上漲。

Verdence Capital Advisors投資組合策略主管霍恩曼(Megan Horneman)表示：「展望未來，在現有回升的水平上，除非前瞻性基本面有所改善，否則將很難再大幅上漲。」他指出，市場已經經歷極短時間內的巨大升幅，「下季獲利數字需滿足這波熊市後狂熱中出現的快意感。」

臉書、Netflix和亞馬遜收盤微升，推動那指走高。嘉年華(Carnival)和美國航空的下跌則拖累了史指。

上周首次申領失業救濟人數增幅超過預期，為150.8萬。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預期為130萬人。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)在報告中表示，「雖然申領人數在3月下旬達峰值後連續第11周下降，但上周降幅是4月初來最慢的，因此我們現在要觀察是否趨勢就是停在此處。」

美國好幾個州正在重新出現感染。亞利桑納州新確診病例創紀錄新高，而德州的新冠病毒(Covid-19)患者住院治療日增幅達11%。同時，加州也公布歷來最大的單日新冠病毒病例增加。

據報導，在中國北京已關閉學校並取消航班，以抑制最新一輪新冠病毒病例增加。但是，中國一位疾病專家宣布，北京最近爆發的新冠病毒病例已得到控制。

富國銀行全球市場資深策略師雷恩(Scott Wren)在報告中表示：「我們認為，市場已定價多重利多，隨著復甦持續發展，未來幾個月漲勢可能會有所喘息。」「預計未來幾個月會出現波動，因為市場將評估重新開放的方式以及消費者支出的進展。」

本周以來，道指上漲1.9%，史指上漲2.4%，而那指則上漲逾3%。

Marketfield Asset Management總裁兼CEO夏爾(Michael Shaoul)在報告中表示：「人們對美國和其他國家重新開放後新增感染率的擔憂是可以理解的。」「我們對許多地方出現斷斷續續的進展並無疑問，但是如果再次爆發並接近2020年初的疫情，我們將感到非常驚訝。」