科技需求增 亞洲銀行業招聘寒冬解凍
新冠肺炎疫情打擊經濟，但隨著對工程師的需求擴大，亞洲銀行業的招募寒冬開始解凍。星展銀行、華僑銀行等多家機構正擴編亞洲區科技部門人力，這對銀行從業人員而言是充滿希望的前景訊號，也凸顯銀行業較看重科技投資。
彭博資訊報導，獵頭公司表示，程式設計師及數據科學家是銀行界最渴求的科技人才，他們負責為企業建立處分析數據及開展線上業務的系統。
新加坡最大銀行星展銀行上月表示，計劃今年在新加坡招聘超過2,000名人力，將新增360個科技職缺，讓經驗豐富的科學人才強化其數位化平台。
新加坡華僑銀行也規劃今年在國內增添3,000名新職員，並透露正在徵求數據科學家、分析師與工程師，以及應用程序開發人員、資安專業人員等人才。
與此同時，花旗集團也努力填補今年初決定開設的2,500名程式設計師職缺，其中很大一部分將設在亞洲，包括中國大陸上海、印度浦那和清奈。
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