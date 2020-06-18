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股市大漲 導致美國貧富不均更惡化

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美股大漲導致美國貧富不均更加惡化。路透
美股大漲導致美國貧富不均更加惡化。路透

全球富人與窮人的差距，可能因新冠肺炎疫情而擴大，而因資金行情走高的股市，正是罪魁禍首。

CNN Business報導，聯準會（Fed）最近期研究顯示，持股者大多是富人，在2016年，美國最富裕的10%家庭持有84%股票。這意味著過去12周來標普500指數大漲，受益者不成比例地多是富人，而非窮人，這加劇了不平等，因為市井小民正飽受二戰以來最嚴重的失業危機衝擊。

康乃爾大學經濟學家帕拉薩說：「股市上漲，尤其是在高失業率與勞工收入成長停滯之際，嘉惠的多是富裕家庭。」

瑞信報告指出，在2019年，最富裕的1%人士持有全世界45%資產，而持有股票是掌握財富的關鍵。

研究財富差距、並分析2016年聯準會數據的紐約大學教授沃夫表示，在2000年初期達康泡沫破裂後，中產階級家庭撤離股市。由於中產階級家庭持續面臨財務壓力，許多人從未重回股市，而富人則繼續持股。

沃夫說，家庭中位數所得已20年未見明顯提升，「中產階級承受龐大的財務壓力，因此並未提高持股。」

根據聯準會2017年報告，貧富不均也與種族有關。逾六成白人家庭持有股票，無論是直接持有或透過退休金帳戶，相較下，僅約三成非裔與西語裔家庭持有股票。

持股並非唯一增加財富的方式。但所得較高的家庭，通常也存下較多錢，因此有更多投資機會。聯準會表示，較富裕的家庭會將股票等投資收益再度投入市場，以持續擴大資產組合。這種「回饋效應」有助於富人持續擴大持股。

美股於3月重挫，後來隨著各國央行為支撐市場與經濟，採取空前的干預措施、承諾注入數兆美元資金，帶動股市一波凌厲的漲勢，因此持股者得以受惠。政策研究機構報告指出，在3月18日至6月11日間，美國億萬富豪資產增加逾21%或6,370億美元。

在此同時，經濟展望仍相當黯淡。全球數千萬勞工在大蕭條以來最糟的經濟不景氣中，依舊找不到工作，而女性、非裔、西語裔等最脆弱族群，也受到最嚴重衝擊。

多數自3月以來失去工作者，不大可能參與標普500指數的驚人漲勢。最新蓋洛普調查顯示，僅55%美國人持有股票。

帕拉薩說：「在這次衰退中，受創最重的家庭、特別是那些低收入與低技術勞工，通常僅有少量、或根本沒有應急儲蓄，這代表他們幾乎未能得益於股市大漲。」

經濟學家也認同聯準會的處境相當為難，畢竟若不採取行動救市，衰退可能演變成蕭條。帕拉薩指出：「很不幸的，貨幣政策有其侷限，當聯準會嘗試支撐經濟活動，可能必須付出擴大貧富不均的代價。」

聯準會 標普

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