任永力嗆美元崩盤說 看好強勢美元即將回歸

前瞻美元匯價，究竟是屹立不搖還是臨近崩盤？從近兩周美元指數（DXY）的漲漲跌跌，似乎還看不出明顯走向。Eurizon SLJ資本執行長任永力周三（17日）反嗆「前同事」羅奇本周稍早的美元崩盤說，認為唱衰美元的人很快就會被打臉，美國好轉的經濟即將支持美元走強。

現在自己經營避險基金、開設投資顧問公司的任永力和現任耶魯大學高級研究員羅奇，曾同在摩根士丹利工作。兩人最近先後針對美元走勢隔空辯論。

羅奇15日在財經媒體CNBC的訪談中表示，美元現在苟延殘喘，走向崩盤，跌幅估將深達35%。

任永力則是主張，「美元是避險天堂同時也是對市場反彈極敏感的高貝塔貨幣。在全球獨一無二。」他在2000年代初期提過所謂的「美元微笑理論」，亦即在美國經濟表現出色和衰退例如金融危機期間，美元都會走升，形成兩角上揚的微笑曲線。

任永力17日發表的分析報告說，多數分析師只看微笑曲線左側的下行那一段，而不顧右側往上走的這一段。他認為5月美國的一些經濟數字已經開始好轉，美元很快就要恢復強勢，最近走貶只是反映危機緩解的氣氛。