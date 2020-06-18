快訊

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任永力嗆美元崩盤說 看好強勢美元即將回歸

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
任永力反駁美元崩盤論點，認為美元即將再度走強。路透
任永力反駁美元崩盤論點，認為美元即將再度走強。路透

前瞻美元匯價，究竟是屹立不搖還是臨近崩盤？從近兩周美元指數（DXY）的漲漲跌跌，似乎還看不出明顯走向。Eurizon SLJ資本執行長任永力周三（17日）反嗆「前同事」羅奇本周稍早的美元崩盤說，認為唱衰美元的人很快就會被打臉，美國好轉的經濟即將支持美元走強。

現在自己經營避險基金、開設投資顧問公司的任永力和現任耶魯大學高級研究員羅奇，曾同在摩根士丹利工作。兩人最近先後針對美元走勢隔空辯論。

羅奇15日在財經媒體CNBC的訪談中表示，美元現在苟延殘喘，走向崩盤，跌幅估將深達35%。

任永力則是主張，「美元是避險天堂同時也是對市場反彈極敏感的高貝塔貨幣。在全球獨一無二。」他在2000年代初期提過所謂的「美元微笑理論」，亦即在美國經濟表現出色和衰退例如金融危機期間，美元都會走升，形成兩角上揚的微笑曲線。

任永力17日發表的分析報告說，多數分析師只看微笑曲線左側的下行那一段，而不顧右側往上走的這一段。他認為5月美國的一些經濟數字已經開始好轉，美元很快就要恢復強勢，最近走貶只是反映危機緩解的氣氛。

美元

延伸閱讀

外資目標價喊到2,400元 矽力-KY創掛牌新天價

永大通過配息2.2元 董座：依舊看好中國電梯銷售

看好三大趨勢 日系外資首評元太目標價48元

Mini LED前景看好 設備廠惠特股價再創歷史新高

相關新聞

任永力嗆美元崩盤說 看好強勢美元即將回歸

前瞻美元匯價，究竟是屹立不搖還是臨近崩盤？從近兩周美元指數（DXY）的漲漲跌跌，似乎還看不出明顯走向。Eurizon S...

贏者全拿 特斯拉的汽車革命

「贏者全拿」這句話或許可以來形容特斯拉在電動車領域的強勢地位，儘管傳統車廠也積極跨入，但特斯拉憑藉卓越的電池效能技術與智能駕駛系統，獨領風騷，同時也成功建立品牌形象。過去一年來，特斯拉股價一度跌到一七六美元，隨著上海廠量產進度順利，如今更突破一千美元，總市值超越了豐田汽車，躍升為全球市值最高的車企，震撼百年汽車工業。相信特斯拉所引發的效應，不僅止於相關供應鏈受惠，未來在布局汽車電子與零組件相關個股上，必須與電動車緊密連結，才有機會脫穎而出。

美提案限縮對大科技公司的免責保護 臉書、Google中槍

美國司法部高層官員透露，司法部17日已向國會提案，呼籲立法限縮對亞馬遜、Google及臉書等大型科技平台數十年來享有的保...

美原油庫存居高不下 油價回跌、金價持穩

國際油價周三（18日）下跌，原因是美國石油庫存量連續第二周創新高，抵消燃油需求可望回升的預期利多因素。黃金價格幾乎沒有變...

道瓊收跌170點終止三連漲 蘋果股價盤中再創新高

道瓊工業平均指數和史坦普500指數尾盤下滑，結束三連漲，因從經濟再度開放中受惠最大的股票陷入掙扎。

美貿易代表：美中第一階段協議並未減弱

盡管新冠肺炎大流行、香港自治權受侵害及中國大陸承諾購買美國產品進度落後，讓美中問題重重，美國貿易代表賴海哲17日表示，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，這仍然是很好的協議，且賴海哲重申，中方承諾會落實協議內容。

克魯曼：美股疫情反應上演第三幕 進入瘋狂階段

雖說股市市況與實質經濟並無多大關聯，但這些日子以來，美股表現未免脫離現實世界太遠...

美股延續漲勢！道瓊開盤上漲70點 蘋果股價再創盤中新高

美國股市今（17）日早盤延續漲勢，道瓊工業指數開盤上漲70點，或0.28%。

亞馬遜防疫保創意 「距離助手」防越雷池

亞馬遜設計富有遊戲感的監視系統「距離助手」，可提醒員工留意保持安全距離！電商巨擘亞馬遜投入數十億美金改造疫情後的工作場所，日前在倉庫內廣設大型屏幕，讓每位員工抬頭就能注意到自己腳下有著綠色圈圈，與他人距離過近時則會轉為紅色警示，充滿遊戲感的畫面讓員工們大呼有趣。

蘋果首次披露App Store商業收入：中國市場銷售近半

蘋果的Apple App Store ecosystem （蘋果應用商店生態系統）2019年在全球創下5,190億美元的...

美貿易代表擬調高約束關稅 以重新談判WTO關稅承諾

美國貿易代表賴海哲準備在參議院財政委員會發表談話（台北時間18日凌晨3點），依據演講稿內容，賴海哲將向美國議員說明，重新...

視訊室、無接觸科技 疫情改變居家設計

房地產界最近指出，新冠疫情導致居家避疫，讓人們習慣遠距辦公，目前房屋設計已出現新潮流，比如充裕的食物貯存空間、專用視訊會議室、裝設免接觸科技而減少碰到病菌等，反映新冠疫情對生活的恆久影響。

熱門新聞

中印肉搏戰細節曝光！陡峭山地鬥6小時 士兵摔落山谷亡

克魯曼：美股疫情反應上演第三幕 進入瘋狂階段

影／北韓官媒釋高畫質爆破片 「和平象徵」灰飛煙滅

波頓新書揭醜聞 川普捧習近平：中國歷史最偉大領袖

中印邊界衝突 印度總理莫迪：20軍人不會白白犧牲

蘋果首次披露App Store商業收入：中國市場銷售近半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。