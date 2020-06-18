還想與香港競爭？新加坡證交所面臨企業下市潮

新加坡證交所今年又面臨一波下市潮，原因是流動性稀薄與企業治理醜聞侵蝕投資人信心。在新加坡積極要爭搶取代香港的國際金融中心地位之際，證交所節節敗退，成為星國面臨的一項不利因素。

金融時報報導，根據Dealogic的數據，今年來已有九家公司已經或正在從新加坡證交所退市。雖然這段期間有五家企業上市，但今年仍可能寫下連續第二年退市比上市公司更多的一年。

分析人士表示，由於流動性和估值低，再加上多次出現上市公司會計和治理醜聞，侵蝕投資人的信心，企業下市已成為新加坡金融市場的一大問題。

曾揭發新加坡上市大宗商品貿易商來寶集團（Noble Group）會計問題，導致來寶幾乎崩潰的Arnaud Vagner表示：「投資人對會計醜聞感到厭倦，讓他們不想在新加坡投資。」

Arnaud Vagner表示，與其面對股價進一步下跌，一些企業老闆寧可選擇利用較低的借貸成本，讓他們的公司私有化。

此外，新加坡國立大學會計學副教授麥潤田（Mak Yuen Teen）表示，如果新加坡證交所沒有修訂其規則，取消最低交易價格要求規定，那麼原本還會有更多股票從星國證交所下市。不過該交易所已於6月1日廢除這項規定，此前，該規定已讓多檔股票列入可能下市的觀察名單。

麥潤田說，如果這項規定依然存在，會有多達54檔的企業本月面臨下市命運。