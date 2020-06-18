價值投資大師格蘭森：這是我投資生涯第四大市場泡沫
知名基金經理人、價值型投資大師葛蘭森（Jeremy Grantham）愈來愈相信，美股自新冠病毒疫情衝擊後快速反彈回升，正在形成泡沫並忽略現實，最終將讓許多投資人嚴重損傷。
波士頓投資公司GMO共同創辦人葛蘭森接受美國財經媒體CNBC專訪時表示：「我有把握這次相當迅速的上漲，是我投資生涯以來第四度『真真確確』的泡沫。」
葛蘭森說：「這個大泡沫可能長期延續並遭遇很大的苦痛。」
葛蘭森所提的前三次泡沫發生在1989年代的日本、2000年的科技泡沫，以及2008年房市危機。
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