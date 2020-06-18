紐西蘭步入近十年來第一次經濟衰退

抗疫病與保經濟難兩全。防控新冠病毒受到國際讚譽的紐西蘭，國家經濟終究無法倖免於難，今年第1季已步入近十年來第一次經濟衰退。

紐西蘭統計局今天（18日）表示，今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年第4季下滑1.6%，衰減幅度比經濟學者預期的1%萎縮還要嚴重。與去年同期相比，則是減少0.2%，這是2009年以來首見的年化GDP萎縮。

GDP報告發布後，紐元兌美元匯率下滑，台北時間早上近8時貶值0.22%，報1紐元兌0.6443美元。

本季紐西蘭經濟面臨更嚴重的萎縮，因為本季一直到5月中旬，全國都因防疫執行嚴格封鎖並且關閉邊境。銀行界經濟學者預期本季（第2季）GDP將萎縮19%，帶來自2010年下半年以來，紐西蘭首次的經濟衰退。

紐國政府已經確定將以規模620億紐元（400億美元）的財政支持，協助國內需求重生、保障就業。紐西蘭央行也調降利率，執行量化寬鬆，壓低借貸成本。