美商務部：新規定意在促進5G標準 華為仍有國安疑慮

美國商務部長羅斯表示，美國一項針對中國大陸回為公司的新規定，是個有其必要性的「澄清」，以協助全球制定第五代通訊技術（5G）標準，他強調，華為依然存在國安疑慮。

羅斯17日接受福斯財經網專訪時表示，美國政府16日頒布新的新規定有助制定統一的5G標準，但美國政府仍擔心間諜活動的可能性，並且反對在5G網路中使用華為技術。

「這個調整實際上只是個澄清，不是代表我們給華為開方便之門，我們做的是幫助全球達到統一的5G標準，這能確保5G無所不在。」

美國政府預定18日正式公布這項新規定，也就是修改限制提供美國商品和技術給華為的實體清單，允許美企向華為和關係企業公布某些技術，前提是這些技術有助於修改或制定標準組織中某項標準。