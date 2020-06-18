美元小幅走升　新一波疫情引發避險情緒

美元周三（17日）下午小幅走高，原因是美國部分州和北京的新冠病例激增，促使投資人轉向避險資產。

美元指數上揚0.21%，報97.15。

美元兌歐元升值0.25%，報1.124美元兌1歐元。美元兌其他傳統避險資產走軟，兌日圓貶0.29%，報107.01日圓。

Action Economics的分析師表示：「風險偏好出現轉向，主要是受美國幾個州和北京病例激增影響，引發一些避險美元買盤。」

奧克拉荷馬州報告新增病例數創紀錄，佛羅里達州回報2,600多例新增病例，亞利桑那州回報1,800多例，兩個州的單日增幅均為紀錄第二高。

北京周三也大幅取消航班，關閉學校，封鎖一些社區，進一步遏制病毒傳播，這引發人們對出現更大範圍傳染的擔憂。

美元漲幅受限，先前聯準會（Fed ）主席鮑爾表示，應該提供更多政府援助以提振國內經濟。

美元指數上周已從三個月低點反彈，但隨著美國經濟數據開始改善，股指飆升，美元前景看似疲軟。

Brown Brothers Harriman匯市策略師Ilan Solot表示：「美元的普遍展望依然負面，因投資人正在削減市場中一些極端尾部風險避險押注，其中一些押注是買入美元。」