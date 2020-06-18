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新冠肺炎確診病例激增 美股道瓊和標普500指數收跌

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
美股17日收低，是四天來首見下跌，主要是新冠肺炎新增病例數激增的消息蓋過對刺激措施的樂觀情緒。路透
美股17日收低，是四天來首見下跌，主要是新冠肺炎新增病例數激增的消息蓋過對刺激措施的樂觀情緒。路透

美股周三（17日）收低，是四天來首見下跌，主要是新冠肺炎新增病例數激增的消息，以及可能實施新一輪封禁的擔憂，蓋過了對刺激措施的樂觀情緒。

道瓊工業指數17日挫低170.37點，跌幅0.65%，報26,119.61點；標普500指數下滑11.25點，跌幅0.36%，報3,113.49點；科技股帶動那斯達克指數小漲14.66點，漲幅0.15%，報9,910.53點。

根據一項路透分析，美國約六個州的新冠肺炎新增病例數急劇上升，北京當局也擴大外出限制措施，以遏制新一輪病毒感染擴散。

NovaPoint投資長史洛卡（Joseph Sroka）說：「正面消息推動市場上漲，負面消息給市場帶來壓力，疫情重燃的憂慮在與經濟樂觀情緒較量。這是頭條新聞之間的拉鋸戰。」

標普500指數周三大部分時間都在漲跌之間徘徊，尾盤下跌，能源、地產和金融股領跌。那斯達克綜合指數則因蘋果和微軟的拉抬收高。周三交易量比30天日均水準低20%。

富國銀行投資研究所的高級全球市場策略師沙馬納（Sameer Samana）表示：「圍繞刺激措施和經濟數據好轉的樂觀情緒似乎正在降溫。」

聯準會主席鮑爾敦促國會，不要太快取消對家庭和小企業的聯邦救濟。他周三結束為期兩天的國會聽證會。他承諾聯準會將動用「所有工具」幫助經濟復甦。

但他表示：「如果國會過快撤回其提供的支持，會是個問題。我認為考慮繼續為剛失業的人和掙扎求生的小企業提供支持，是適當作法。經濟才剛剛開始復甦。現在是關鍵階段，我認為目前給予支持正當時。」

在經濟方面，根據美國商務部和美國抵押貨款銀行協會的報告，美國5月房屋開工增幅低於預期，但房屋建築許可的強勁反彈表明，房市已開始與整體經濟一起從疫情危機中復甦。周三公布的其他數據顯示，上周的房貸申請飆升至近11年半高點。

新冠肺炎 疫情

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