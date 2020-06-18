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美原油庫存居高不下 油價回跌、金價持穩

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（圖／路透）
（圖／路透）

國際油價周三（18日）下跌，原因是美國石油庫存量連續第二周創新高，抵消燃油需求可望回升的預期利多因素。黃金價格幾乎沒有變動，儘管第二波疫情疑慮、聯準會近期將維持低利率等因素支撐金價，但美元走強抑制了金價漲勢。

●國際油價下跌

油價下跌，因美國庫存持續增加，淡化市場預估需求回升的樂觀看法。

紐約原油7月期貨17日收盤下跌1.09%，收盤價報每桶37.96美元，18日盤初繼續跌0.76%，報每桶37.67美元。

布蘭特原油期貨下跌0.61%，報每桶40.71美元。

美國能源部的能源資訊署（EIA）的數據顯示，上周美國汽油庫存下降，反映美國部分地區鬆綁防疫封鎖之後燃料需求在夏日駕駛季略有回升，但居高不下的原油庫存依然威脅原油價格的反彈行情。

Tortoise投資組合經理Rob Thummel表示：「餾分油庫存下降是經濟重新開放和運輸業回升的明顯訊號」，「我們仍然需要看到原油庫存下滑，這將成為油價上漲的催化劑」。

消息人士透露，石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）的技術專家在周三的談判中沒有提出進一步延長創紀錄減產的建議，並決定在周四的部長級會議前，聚焦討論協議執行落後國家的遵守情況。

一名OPEC+消息人士表示，伊拉克和哈薩克預料將在周四召開的聯合部長級監督委員會會議上，提出其減產和彌補先前超額生產的計畫。

●國際金價平穩

黃金價格幾乎沒有變動，儘管第二波疫情疑慮、聯準會近期將維持低利率等因素支撐金價，但美元走強抑制了金價漲勢。

黃金現貨17日收盤變動不大，小漲0.02%，報每英兩1,726.95美元。

美國黃金期貨基本持平，報每英兩1,735.30美元。

美國全球投資公司首席交易員Michael Matousek表示，儘管美元堅挺和美國股市盤初走強令黃金承壓，但聯準會主席鮑爾預期短期內將不會升息，凸顯「最好長線投資黃金，在每次小幅回檔時買入」。

美元也受惠於避險資金，這抑制黃金的漲勢。

金價 油價 聯準會

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