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道瓊收跌170點終止三連漲 蘋果股價盤中再創新高

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
蘋果17日盤中上漲0.9%至歷史新高，收盤微跌。 美聯社
蘋果17日盤中上漲0.9%至歷史新高，收盤微跌。 美聯社

道瓊工業平均指數和史坦普500指數尾盤下滑，結束三連漲，因從經濟再度開放中受惠最大的股票陷入掙扎。

道指下跌170.37點或0.65%收2萬6119.61點，史指下跌11.25點或0.36%收3113.49點。以科技股為主的那斯達克綜合指數跑贏大盤，上漲14.66點或0.15%收9910.53點。

航空公司、郵輪商和零售業等所有將從經濟重新開放中受益的類股均面臨壓力。聯合航空和達美航空下跌超過1.8%，而美國航空下跌0.3%；嘉年華、挪威郵輪和皇家加勒比分別下跌6.51%、8.4%和7.15%。Nordstrom下跌5.54%，Gap下跌5.45%。

在新冠病毒大流行開始之後，這些股票一開始遭受重擊。但最近幾周它們帶動大盤上漲。

股市下跌主因對新冠病毒的擔憂持續存在。許多報導指出，北京在新冠病毒案件復燃情況下關閉所有學校。為了遏制這種蔓延，該市還取消了所有國內航班。在美國，確診病例已超過210萬例，亞利桑那州和德州等病例數激增。

長期投資人格蘭森(Jeremy Grantham)建議投資人出脫美國股票，並指出：「我正在逐漸認定這是我投資生涯中的第四次『貨真價實』(Real McCoys)的泡沫。」他提到的前三個泡沫分別是1989年的日本經濟、2000年的科技泡沫和2008年的房市危機。

大型科技股表現出色。Alphabet上漲0.42%，亞馬遜和Netflix上漲0.98%和2.67%。蘋果盤中上漲0.9%至歷史新高，收盤微跌。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在眾議院作證時指出，Fed將由購買企業債券ETF轉而直接購買企業債券。他說：「這是支持流動性和市場運作的更好工具。」

自觸及3月23日盤中低點以來，史指累計已上漲超過40%。

美國商銀財富管理公司資深投資總監諾西(Bill Northey)表示：「由於我們要面對技術面超買狀況，可能需要一段時間整合。」「在接下來的幾周裡，將出現財報季與上周Fed會議之後的一個空，因此不會有太多新數據。」

日本經濟 Fed 郵輪 科技股 挪威

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