快訊

蘋果首次披露App Store商業收入：中國市場銷售近半

《普立茲記者》：啟發《動物農莊》的一場新聞風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞馬遜防疫保創意 「距離助手」防越雷池

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
亞馬遜逐漸復工後，為防止疫情再度爆發，投入數十億美金改造工作場所，並廣設「距離助手系統」。（photo by 亞馬遜官網）
亞馬遜逐漸復工後，為防止疫情再度爆發，投入數十億美金改造工作場所，並廣設「距離助手系統」。（photo by 亞馬遜官網）

亞馬遜設計富有遊戲感的監視系統「距離助手」，可提醒員工留意保持安全距離！電商巨擘亞馬遜投入數十億美金改造疫情後的工作場所，日前在倉庫內廣設大型屏幕，讓每位員工抬頭就能注意到自己腳下有著綠色圈圈，與他人距離過近時則會轉為紅色警示，充滿遊戲感的畫面讓員工們大呼有趣。

到處可見距離提醒

根據《今日日本》報導，電商巨擘亞馬遜逐漸復工後，為了防止疫情再度爆發，投入數十億美金重新改造工作場所，廣設「距離助手系統」，時刻提醒員工保持安全距離。

影片中，倉庫內部到處都有大型屏幕，每位員工一抬頭則能注意到自己腳下顯示著一個類似電玩裡人物會有的綠色圈圈，與同事擦肩而過時會迅速轉為警戒的紅色，如果員工間在討論事務時距離過近，屏幕則會發出提示聲響。充滿遊戲感的畫面顯得十分有趣，以此方式鼓勵員工保持安全距離。

全球有近70萬名員工的亞馬遜針對防疫作為不得不謹慎，目前公司至少有600名員工確診染疫，並有數十人因此死亡。亞馬遜的聲明中指出，「『距離助手系統』就像是雷達偵測及測速照相一樣的即時。」

視覺改變行為

據《ABC》報導，「這項新科技可以讓重啟後的工業環境更加安全。」俄勒岡大學建築能源實驗室主任威梅倫伯格表示，人類的確很難改變長期的行為模式，但透過視覺提示，能夠有效幫助人們做出改變。

帶領團隊研發亞馬遜工作場所安全科技的工程師、也是副總裁的波特說，「距離助手系統只是過去幾個月中浮出的眾多創意之一。」交貨機器人跟無人機快遞等計畫也正在進行。他說：「為了員工的安全及健康，我們將繼續在安全科技上保持創新。」

【更多精采內容，詳見

電商 疫情

延伸閱讀

11地境外應屆畢業生可返台 大學尋檢疫場所備戰

「歌劇魅影」4度訪台開22場 因應疫情防疫高規格

中國十足目虹彩病毒入侵4縣市 緊急啟動防疫作業

友銓整合電商資源 擬砸10億元建倉

相關新聞

美股延續漲勢！道瓊開盤上漲70點 蘋果股價再創盤中新高

美國股市今（17）日早盤延續漲勢，道瓊工業指數開盤上漲70點，或0.28%。

蘋果首次披露App Store商業收入：中國市場銷售近半

蘋果的Apple App Store ecosystem （蘋果應用商店生態系統）2019年在全球創下5,190億美元的...

亞馬遜防疫保創意 「距離助手」防越雷池

亞馬遜設計富有遊戲感的監視系統「距離助手」，可提醒員工留意保持安全距離！電商巨擘亞馬遜投入數十億美金改造疫情後的工作場所，日前在倉庫內廣設大型屏幕，讓每位員工抬頭就能注意到自己腳下有著綠色圈圈，與他人距離過近時則會轉為紅色警示，充滿遊戲感的畫面讓員工們大呼有趣。

美貿易代表擬調高約束關稅 以重新談判WTO關稅承諾

美國貿易代表賴海哲準備在參議院財政委員會發表談話（台北時間18日凌晨3點），依據演講稿內容，賴海哲將向美國議員說明，重新...

視訊室、無接觸科技 疫情改變居家設計

房地產界最近指出，新冠疫情導致居家避疫，讓人們習慣遠距辦公，目前房屋設計已出現新潮流，比如充裕的食物貯存空間、專用視訊會議室、裝設免接觸科技而減少碰到病菌等，反映新冠疫情對生活的恆久影響。

「房」疫焦點！這個城市成了投資客炒房熱點

經濟動盪之際，投資客趁著房價便宜進場，其中又以伊利湖(Lake Erie)沿岸地區最為熱門。

餐廳關、賽事停 糖類需求40年首降

疫情造成娛樂活動停擺，導致對含糖飲食需求40年來首度下降。根據可口可樂的數據報告顯示，今年4月前三週的銷售額減少了25%，而百事可樂也預估第二季銷售無法回溫。分析認為，含糖飲食的銷售與體育賽事、看電影等娛樂活動習習相關，一旦娛樂活動因疫情停擺，對含糖飲食的需求也跟著大幅下降。

大摩：第二波疫情不至拖累亞洲經濟復甦

摩根士丹利經濟學者Deyi Tan認為，儘管中國大陸和南韓最近的新冠肺炎疫情再次升溫，但第二波疫情對亞洲經濟的衝擊，不像...

看準專利數世界第一 BBC：美解禁華為 為分享技術

美國商務部15日宣布修改出口禁令，允許美企不須獲得商務部許可證，就能在標準制定機構中與華為分享制定第五代行動通訊（5G）標準的訊息。

日經：華為延後Mate智慧手機新機量產時程

《日本經濟新聞》亞洲評論報導，華為已經通知部分供應商延後量產旗艦智慧手機新機，主要是考量到美國的壓制升高，可能打斷供應鏈...

滙豐宣布：恢復裁員3.5萬人計畫

根據路透17日見到的一份備忘錄顯示，滙豐控股（HSBC）正恢復大規模裁員計畫，這項計畫原先隨著新冠疫情爆發而被暫擱，現在...

希爾頓酒店大砍2100人 員工休假再延長90天

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行重創航空和旅宿業，休閒和商務旅行需求持續下滑，知名的希爾頓酒店（Hilto...

熱門新聞

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

影／北韓官媒釋高畫質爆破片 「和平象徵」灰飛煙滅

金與正對文在寅無禮批評 青瓦台反擊「不會再容忍了！」

美放寬華為禁令 5G廠吃補

金正恩、金與正扮黑白臉 北韓這一炸3伏筆「制韓逼美 球丟北京」

脫北者團體發反朝宣傳單 驚見李雪主被P圖成AV女優

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。