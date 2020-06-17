亞馬遜防疫保創意 「距離助手」防越雷池

亞馬遜設計富有遊戲感的監視系統「距離助手」，可提醒員工留意保持安全距離！電商巨擘亞馬遜投入數十億美金改造疫情後的工作場所，日前在倉庫內廣設大型屏幕，讓每位員工抬頭就能注意到自己腳下有著綠色圈圈，與他人距離過近時則會轉為紅色警示，充滿遊戲感的畫面讓員工們大呼有趣。

到處可見距離提醒

根據《今日日本》報導，電商巨擘亞馬遜逐漸復工後，為了防止疫情再度爆發，投入數十億美金重新改造工作場所，廣設「距離助手系統」，時刻提醒員工保持安全距離。

影片中，倉庫內部到處都有大型屏幕，每位員工一抬頭則能注意到自己腳下顯示著一個類似電玩裡人物會有的綠色圈圈，與同事擦肩而過時會迅速轉為警戒的紅色，如果員工間在討論事務時距離過近，屏幕則會發出提示聲響。充滿遊戲感的畫面顯得十分有趣，以此方式鼓勵員工保持安全距離。

全球有近70萬名員工的亞馬遜針對防疫作為不得不謹慎，目前公司至少有600名員工確診染疫，並有數十人因此死亡。亞馬遜的聲明中指出，「『距離助手系統』就像是雷達偵測及測速照相一樣的即時。」

視覺改變行為

據《ABC》報導，「這項新科技可以讓重啟後的工業環境更加安全。」俄勒岡大學建築能源實驗室主任威梅倫伯格表示，人類的確很難改變長期的行為模式，但透過視覺提示，能夠有效幫助人們做出改變。

帶領團隊研發亞馬遜工作場所安全科技的工程師、也是副總裁的波特說，「距離助手系統只是過去幾個月中浮出的眾多創意之一。」交貨機器人跟無人機快遞等計畫也正在進行。他說：「為了員工的安全及健康，我們將繼續在安全科技上保持創新。」

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