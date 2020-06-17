美申貸購屋達到11年以來最高 5月新屋開工數不及預期

越來越多美國人抓住房貸貸款利率徘徊在歷史谷底的機會。抵押貸款銀行協會（MBA）截至6月12日一周購買指數上漲3.5%，達到2009年1月以來最高水準。繼4月初銳減之後，購房貸款申請數量連續九周成長。

房市一度因疫情席捲美國和重創經濟而遭遇寒流。但儘管有保持社交距離的規定，需求回升情況卻比預期要好。宅在家裡的美國人尋求更新房屋，也有人搬離城市。部分市場價格受到了低餘屋支撐。

同時，美國5月住宅建設開工數增幅低於預期，可見各州開始復工復產之際，建築商復工的步伐緩慢。

根據周三發布的官方報告，5月住宅開工數走高4.3%，至折合年率97.4萬戶，為2015年以來的倒數第二低位。彭博調查所得的預測中值為110萬戶。表明未來建設情況的建築許可攀升14.4%，至折合年率122萬戶，同樣不及預期。