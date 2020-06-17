特斯拉4、5月加州新車掛牌數銳減 考驗投資人樂觀情緒
過去兩個月，特斯拉電動車在關鍵市場加州的新車掛牌數年比下滑37%，凸顯創辦人馬斯克將面臨的挑戰：如何延續扶助推升特斯股價的市場樂觀情緒。
研究機構Dominion Enterprises的資料顯示，今年4、5月特斯拉新車掛牌數合計減少37%，反映封鎖措施對特斯拉國內需求的衝擊。今年第1季，特斯拉財報意外呈現獲利，看似比競爭對手更有能力抵禦疫情影響。
特斯拉股價自4月底開始竄升，上周改寫紀錄高點，部分原因是中國大陸銷售成績優異的激勵。特斯拉在大陸上海超級工廠生產的Model 3車款去年底才開始交車，5月交車數創下11,095輛紀錄。
然而，特斯拉在美國最大市場加州的新車掛牌數4月較去年同期下滑16%，降至6,260輛；5月年減70%至 1,447輛。
以汽車業整體來看，過去兩個月加州的新車掛牌數分別都比去年同期減少52%。全美的統計數據目前尚未完成。
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