歐洲5月汽車銷售呈現止滑 全球車市又一好轉跡象

隨著各地汽車展示中心恢復營業，歐洲5月汽車銷售出現初步溫和回升跡象，衰減幅度小於4月的記錄，從美國、中國大陸5月汽車銷售反彈來看，整體車市明顯開始好轉。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）17日公布最新數據，新車註冊量較去年同期下滑57%，創1990年該數據統計以來最差的5月，但已從4月的78%衰減幅度有所改善。

歐洲今年前五個月的汽車總銷量下滑43%，根據彭博行業研究經濟學家迪恩（Michael Dean）預測，歐洲今年的汽車總銷量將萎縮15%。

隨著民眾預料將在假日開車出遊，而非搭飛機到遠方度假，汽車產業寄望著消費者帶動夏季買氣成長。

美國消費者5月大批購買運動型多用途車和卡車，刺激銷售反彈。在中國大陸的5月汽車銷量也報喜訊，出現近乎一年來的首度增長。中國大陸是歐洲車商的焦點市場。