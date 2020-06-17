「房」疫焦點！這個城市成了投資客炒房熱點

經濟動盪之際，投資客趁著房價便宜進場，其中又以伊利湖(Lake Erie)沿岸地區最為熱門。

在疫情爆發之前，美國國內成交的房屋當中，平均每10棟就有超過一棟的買主是投資客。美國上次經濟蕭條之後，投資客大舉接手買下數以百萬計的法拍屋，後來房價走高期間，投資客照樣買個不停，看準郊區租屋一族將永遠存在。

新冠疫情的出現，讓租屋市場變得更加受到倚重。由於經濟受到重挫，對於許多美國人來說，擁有自己的房子恐將成為越來越遙遠的夢想。與其他投資管道比較起來，買房的獲利顯然較為穩當。

專家分析，克利夫蘭(Cleveland)大都會區儼然已成為全美各個城市當中，買房翻修轉賣(fix-and-flip)或出租的獲利最佳地點。

根據統計，在克利夫蘭大都會區買房翻修轉賣，成交價可以賣到成本的一倍。如果買房出租，每個月收取的租金則可達到房東理想中的收租標準，也就是購屋價格的至少1%。

加州房地產投資顧問菲特奇(Kathy Fettke)表示，她鼓勵客戶投資房地產時，把目光從貫穿美國南部和西南部的「太陽帶」(Sunbelt cities)轉移到俄亥俄州東北部。她說：「我們帶著加州的客戶去看房時，他們看到美麗的房舍，漂亮的林蔭街道，感覺如同回到1950年代的美國。」

從房價角度來看，克利夫蘭大都會區房價較低，也讓投資客有著「回到從前」的吸引力。

房貸數據及分析機構HSH統計，克利夫蘭都會區房價中位數為16萬700元，比全國房價中位數27萬4600元平易近人許多，不少老舊房子更是不用10萬元就能買到。