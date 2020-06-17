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視訊室、無接觸科技 疫情改變居家設計

世界日報 / 編譯潘勛／綜合報導

房地產界最近指出，新冠疫情導致居家避疫，讓人們習慣遠距辦公，目前房屋設計已出現新潮流，比如充裕的食物貯存空間、專用視訊會議室、裝設免接觸科技而減少碰到病菌等，反映新冠疫情對生活的恆久影響。

福斯商業台」報導，洛杉磯「傑芬房屋」(Geffen Real Estate)公司老闆賈迪須(Orit Gadish)指出，業界正在改變居家空間的想法，以便在新冠疫情後顧及工作、讀書及生活功能平衡。孩子們在家遠距上學，專業人士在家遠距上班，大家自然有必要調整居家空間，來適應這種生活新方式。

賈迪須表示，人們對遠距做事變得很自在，有些人想繼續在家工作、教育子女。福斯商業台指出，賈迪須的觀察很正確，即便各城市已放寬甚至解除居家隔離令，商店及辦公室也開始重新開張，國人待在家的時間也比以往都要長。

市場研究機構「Rakuten Intelligence」集纂數據指出，自5月以來，人們採購居家改良用品的開支增加71%，這證明美國人正投資於居家辦公空間，想把私生活與工作有所區隔。

不少屋主開始投資於各類裝置，把接觸易孳生病菌物品的機率減到最少，比如馬桶自動沖水、能感應人類動作的垃圾桶等等。賈迪須指出，免動手的固定裝置，比如免用鑰匙、憑語音及影像辨視而開門的系統，將來安裝的件數可能也會增加。

賈迪須認為，因為人們繼續在家上班，有意購屋的人可想而知會要求新屋備有遠距聊天及視訊通話的空間，而樓板空間開放的概念恐會絕跡，原因是大家需要隔間，以免客廳的電視或廚房炒菜的噪音打擾到接聽工作電話。

在家工作 疫情 福斯

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