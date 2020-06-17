餐廳關、賽事停 糖類需求40年首降

疫情造成娛樂活動停擺，導致對含糖飲食需求40年來首度下降。根據可口可樂的數據報告顯示，今年4月前三週的銷售額減少了25%，而百事可樂也預估第二季銷售無法回溫。分析認為，含糖飲食的銷售與體育賽事、看電影等娛樂活動習習相關，一旦娛樂活動因疫情停擺，對含糖飲食的需求也跟著大幅下降。

40年首度下降

根據《彭博》報導，可口可樂今年4月前三週的銷售大跌25%，百事可樂也對第二季銷售抱持悲觀態度。美國政府和花旗分析都指出，本季度全球對糖份的消費需求下滑是40年來首見，而可口可樂母公司集團Czarnikow則推估，本季度全球糖類的消費需求將下滑1.2%。

國際糖業組織則認為，今年原本預期食用糖銷售會持續上漲，然而疫情打亂了一切，且最糟糕的時刻還沒到來，甚至可能影響到明年的銷售。

和娛樂活動相關

含糖飲食向來娛樂活動息息相關，然而體育和娛樂活動因疫情停擺，人們待在家，可樂、甜食零嘴的需求也跟著下降。交易商集團Sopex的分析師John Stansfield表示，現在對糖的需求下降甚至可能讓明年的食用糖過剩，即使人們在家或許會尋求冰淇淋等甜食的安慰，依舊無法彌補含糖飲食銷售下降的缺口。

以倫敦知名的淇淋品牌Oddono’s為例，除了人們不再視甜食為必需品，被政府要求要社交距離以及減少的員工，都對銷售產生負面影響。

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