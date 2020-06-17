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日經：華為延後Mate智慧手機新機量產時程

經濟日報 / 編譯黃淑玲／即時報導
日經報導，華為受美國加強出口禁令影響，延後Mate智慧手機新機量產時程。（路透）
日經報導，華為受美國加強出口禁令影響，延後Mate智慧手機新機量產時程。（路透）

《日本經濟新聞》亞洲評論報導，華為已經通知部分供應商延後量產旗艦智慧手機新機，主要是考量到美國的壓制升高，可能打斷供應鏈。延後時間至少一到兩個月。

多位知情人士告訴日經，華為要求供應商中止一些Mate系列最新手機的零組件生產，也砍了未來幾季的零件訂單。因為在美方增強對華為的出口管制後，華為需要估定其對手機事業部門的衝擊。

華為Mate系列新機通常在下半年推出。華為做為全球第二大智慧手機製造商，會在最先進的處理器內，使用自家海思半導體設計的晶片。不過上個月華府進一步限制華為取得美國相關技術，增加了海思能否供應處理器、數據晶片、AI增強晶片等重要零組件的不確定性。

華為現在被迫要重估海思晶片庫存，同時尋找Mate新機關鍵零組件替代來源。

兩位供應鏈知情人士透露，華為已經延後Mate系列的量產計畫，其中一位說：「現在看來，量產至少會推遲一到兩個月。」

原本這個月準備開始生產Mate和華為Honor品牌手機零件的一位供應商主管表示，華為因應美國新禁令，現正忙於確認聯發科或是高通的其他行動通訊開發平台是否合用，這些確認工作可能導致手機需要重新設計機械零件，需要一點時間。因此他被通知暫時不要開始生產，靜候通知。

日經說，量產時程延後不必然代表發表新機的時間也會往後移，因為華為可以先發表，然後再調整正式上市日期。

一些零件供應商告訴日經，華為要求的砍單幅度最多達20%，因為華為在上半年已大量積極備料。

華為

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