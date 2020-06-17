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滙豐宣布：恢復裁員3.5萬人計畫
根據路透17日見到的一份備忘錄顯示，滙豐控股（HSBC）正恢復大規模裁員計畫，這項計畫原先隨著新冠疫情爆發而被暫擱，現在滙豐打算在中期裁員3.5萬人。
滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在一份發送給該銀行全球23.5萬名員工的備忘錄中表示，滙豐將維持幾乎凍結所有外部招聘事宜的措施，「我們無法無限期暫停裁員計畫，問題永遠是『不是會不會（裁員），而是何時』。
滙豐銀行一名發言人證實備忘錄的內容。滙豐原先在3月延後裁員計畫，當時表示，新冠疫情的外部環境讓公司不該在當時裁撤員工。
祈耀年說，現在匯豐已恢復裁員計畫，原因是公司獲利下滑且經濟預估顯示前景艱困。他表示，已要求高層主管尋求方式讓該銀行能在下半年節省開支。
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