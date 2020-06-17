看準專利數世界第一 BBC：美解禁華為 為分享技術
美國商務部15日宣布修改出口禁令，允許美企不須獲得商務部許可證，就能在標準制定機構中與華為分享制定第五代行動通訊（5G）標準的訊息。不過這項宣布，在美中日益加劇的衝突中，頗令人意外，據BBC報導，美國此做法，是想與華為分享技術。
BBC報導，2019年美國商務部將華為列入「實體清單」，並且以國家安全為理由限制美國公司向華為出售商品和技術，對華為造成巨大衝擊。那麼，美國的最新規定是要對華為網開一面嗎？
據報導，美國商務部這一新的規定，雖說目的是為了「確保美國業界更全面參與通訊領域的標制定活動」，「美國的參與和領導將影響未來5G、自動駕駛、人工智能和其他領先技術。」但也有一說，根據美國的新規定，美國公司可以向華為分享用於制定行業標的技術。
據報導，根據德國專利數據公司Iplytics發布的關於5G標專利註冊的調查報告，華為的專利註冊數量世界第一。
美國網路安全問題評論員扎克多夫曼（Zak Doffman）撰文說，美國允許業界公司與華為共同制定5G標，是「非常關鍵的改變，是對華為全球5G標影響力的承認，也是對華為大量專利和研發大投入的承認。同時美國的表明，不希望製造一個5G缺口，威脅我們今後旅行都依賴的5G技術國際兼容局面。」
報導稱，美國的這一新規定最直接的受益者可能是美國的通訊技術企業，他們將能參與標制定，與中國的技術競爭；但分析人士指出，新規定可能更反應出這樣一個現實，那就是制訂全球5G標必須與中國華為打交道。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言