看準專利數世界第一 BBC：美解禁華為 為分享技術

美國商務部15日宣布修改出口禁令，允許美企不須獲得商務部許可證，就能在標準制定機構中與華為分享制定第五代行動通訊（5G）標準的訊息。不過這項宣布，在美中日益加劇的衝突中，頗令人意外，據BBC報導，美國此做法，是想與華為分享技術。

BBC報導，2019年美國商務部將華為列入「實體清單」，並且以國家安全為理由限制美國公司向華為出售商品和技術，對華為造成巨大衝擊。那麼，美國的最新規定是要對華為網開一面嗎？

據報導，美國商務部這一新的規定，雖說目的是為了「確保美國業界更全面參與通訊領域的標制定活動」，「美國的參與和領導將影響未來5G、自動駕駛、人工智能和其他領先技術。」但也有一說，根據美國的新規定，美國公司可以向華為分享用於制定行業標的技術。

據報導，根據德國專利數據公司Iplytics發布的關於5G標專利註冊的調查報告，華為的專利註冊數量世界第一。

美國網路安全問題評論員扎克多夫曼（Zak Doffman）撰文說，美國允許業界公司與華為共同制定5G標，是「非常關鍵的改變，是對華為全球5G標影響力的承認，也是對華為大量專利和研發大投入的承認。同時美國的表明，不希望製造一個5G缺口，威脅我們今後旅行都依賴的5G技術國際兼容局面。」

報導稱，美國的這一新規定最直接的受益者可能是美國的通訊技術企業，他們將能參與標制定，與中國的技術競爭；但分析人士指出，新規定可能更反應出這樣一個現實，那就是制訂全球5G標必須與中國華為打交道。