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日本5月出口銳減逾28% 逾十年來最大降幅

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
日本5月出口年減28.3%，寫下2009年來最大降幅。路透
日本5月出口年減28.3%，寫下2009年來最大降幅。路透

日本5月出口加速下滑，對美出口腰斬，因新冠病毒疫情造成海外需求急凍和本國工廠停工。

日本財務省17日公布，日本5月的出口值比一年前銳減28.3%，寫下2009年來最大降幅，也比分析師預估的26.1%更嚴重。日本出口已連續18個月滑落，為1980年代以來最長出口下滑紀錄。

日本5月對美出口比一年前衰減50.6%，對歐洲出口年減33.8%，對中國出口則下滑1.9%。日本同月進口年減26.2%，降幅大於分析師預估的20.4%。日本上月的貿易逆差達到8,334億日圓（78億美元），低於市場預估的1.03兆日圓。

在美國和歐洲實施封鎖措施的期間，對日本出口的需求已劇減，特別是汽車。全日本營收最高的公司豐田汽車警告，全球汽車銷售可能需要一年，才能恢復至疫情爆發前的水準。

日本對中國大陸的出口已快速復甦，主因中國在防疫取得初步成功，但大陸仍可能爆發新一波疫情，而且大陸的需求依然受制於全球經濟放緩。

日本5月進口也下滑，反映國內的經濟降溫。日本維持全國緊急狀態長達逾5周，雖已在5月取消，但重啟經濟的步伐將很緩慢，因為要控制疫情仍有困難。

日本 疫情

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