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美元上漲 美零售數據強勁加Fed主席國會證詞助攻

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
美元16日兌大多數主要貨幣的匯價上漲，主因是美國零售數據強勁，加上聯準會主席國會證詞助攻。路透
美元16日兌大多數主要貨幣的匯價上漲，主因是美國零售數據強勁，加上聯準會主席國會證詞助攻。路透

美元16日兌大多數主要貨幣的匯價上漲，在此之前，美國5月零售銷售在連續兩個月下滑後寫下創紀錄的成長幅度，強化了美國經濟最糟時期可能已經結束的看法。

美國聯準會主席鮑爾在參加為期兩天國會聽證會的第一天表示，經濟可能正在觸底，但復甦的時機和力度存在很大的不確定性:「產出和就業仍遠遠低於疫情前的水準。除非民眾確信新冠肺炎已得到控制，否則不可能完全復甦」。他的言論打消了部分樂觀預期，但增強了美元的避險吸引力。

Tempus Inc外匯交易員裴瑞斯說：「鮑爾今天講話的基調相當消極，我認為他很務實。美元今天微幅走強，完全因為鮑爾提到的不確定性。看起來貨幣官員正在為美國經濟經歷更長時間的衰退做準備。」

美元指數上漲0.26%至96.95。

歐元兌美元貶值0.5%，報1.1262美元。美元兌日圓持平，報107.29日圓，吐回早盤漲幅。

鮑爾 新冠肺炎

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