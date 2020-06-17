台股ADR漲跌互見 台積電跌、日月光漲
台股ADR周二（16日）漲跌互見，台積電下跌0.39%，較台北交易股價溢價5.13%。
道瓊工業指數16日大漲526.82點，漲幅2.04%，報26,289.98點；標普500指數收高58.15點，漲幅1.9%，報3,124.74點；那斯達克指數收高169.84點，漲幅1.75%，報9,895.87點。
費半指數收盤上漲1.8%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.48 +0.67%
中華電 CHT 37.67 +0.05%
台積電 TSM 55.80 -0.39%
聯電 UMC 2.61 -0.38%
資料來源：彭博資訊
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