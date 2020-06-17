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24年前蛋商耳語挖出驚天內幕…口蹄疫，永不再見！

美股道瓊大漲526點　零售報喜與基建計畫雙利多

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（圖／路透）
（圖／路透）

美股周二（16日）連續第三天上漲，原因是美國政府可能加碼推出刺激措施，加上零售銷售數據創有紀錄以來最大增幅，讓投資人認為美國經濟可能會比預期更早反彈。

道瓊工業指數16日大漲526.82點，漲幅2.04%，報26,289.98點；標普500指數收高58.15點，漲幅1.9%，報3,124.74點；那斯達克指數收高169.84點，漲幅1.75%，報9,895.87點。

三大指數都創下一周來最大漲幅。能源、醫療保健和原物料類股帶領標普500指數所有11個類股走高。

利多消息包括，美國商務部公布的數據顯示，5月零售銷售較前月跳增17.7%，為政府1992年開始追蹤數據以來的最大增幅。

此外，彭博資訊稍早報導，川普政府正在研擬一套規模近1兆美元的基礎設施計畫，以推動美國經濟復甦。消息進一步提振投資人的風險偏好。

聯準會主席鮑爾16日在向國會發表半年度政策報告時表示，美國經濟可能正在觸底。

LPL金融公司高級市場策略師Ryan Detrick表示：「推動市場走高的題材是零售銷售數據，但人們嗅到將推出更多刺激措施的味道，這也推動今日的漲幅。」

目前中國大陸和美國出現新一波感染，拉丁美洲和其他地區的疫情並未緩解。在佛羅里達州回報新冠病毒感染新增病例上升至大流行開始以來最高水準，且德州住院人數激增後，股市曾短暫回吐漲幅。

Ryan Detrick表示：「儘管大多數人仍擔憂疫情，但股市關注的則是重啟，強勁的數據表明，經濟正在復甦，而且速度快於大多數人的預期。」

類股與個股方面，樂觀的零售銷售數據帶動標普500零售股指數上漲2.3%，百貨業可Nordstrom和Kohls領漲，分別跳漲12.9%和9%。

營建信心數據遠高於預期，修繕零售業者家得寶大漲3.6%，大幅提振道瓊指數。

美國禮來藥廠股價飆升15.7%，此前該公司宣布其治療乳腺癌的藥物在晚期試驗中取得成功。

甲骨文公司漲2.5%，此前富國銀行調高其股票目標價。

流媒體平台Roku Inc急漲12.4%，成交放量，但沒有明顯的利多因素。

標普 疫情

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