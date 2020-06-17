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多項利多推動 美股指數連漲三日

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美國5月零售額創新高，加上潛在的新冠病毒療法帶來正面的試驗結果，並預期有更多刺激措施上路，導致美股人氣飆升，指數上揚。路透
美國5月零售額創新高，加上潛在的新冠病毒療法帶來正面的試驗結果，並預期有更多刺激措施上路，導致美股人氣飆升，指數上揚。路透

5月零售額創下紀錄新高，加上潛在的新冠病毒療法帶來正面的試驗結果，並預期有更多刺激措施上路，這導致股市人氣飆升，指數上揚。

道瓊工業平均指數收盤上漲526.82點或2.04%收2萬6289.98點。史坦普500指數上漲58.15點或1.9%收3124.74點。那斯達克綜合指數上漲169.84點或1.75%收9895.87點。股指已連漲3個交易日。

商務部報告指​稱5月零售額成長創紀錄的17.7%。高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者之前預期的7.7%。

同時，16日宣布的試驗結果顯示，一種廣泛使用的藥物「地塞米松」(dexamethasone)有助改善重症新冠病毒患者。根據報導，這種療法可使住院患者的新冠病毒死亡數減少多達三分之一。

E-Trade經理主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「英國新冠病毒的類固醇的療法、創紀錄的零售額以及更多刺激措施的消息，都帶來無限的樂觀。」「過去幾個月我們已經習慣看到經濟基本面創下紀錄低點，如今鐘擺朝著另一個方向擺動，真的是令人鼓舞。」

將受惠於經濟復甦的企業股票領漲。聯合航空、達美航空和美國航空均上漲至少1.98%。挪威郵輪公司，嘉年華公司和皇家加勒比公司各上漲2.69%以上。科爾和西蒙房地產分別上漲8.96%和1.57%。

《彭博》引述知情人士的話報導，川普政府正在起草一項價值1兆元的基礎設施提案。報導指出，初擬的草案版本將把大部分資金留給傳統基礎設施項目，例如道路和橋樑，儘管資金也將預留給5G無線基礎設施和農村寬頻。開拓重工股價上漲5.19%，領漲道指。

在聯準會(Fed)主席鮑爾表示將根據市場情況調整企業債購買量之後，股市從高點回落。這項評論可能令交易員感到失望，他們希望Fed在金融市場狀況改善的情況下保持步伐。

鮑爾說，「如果市場功能繼續改善，那麼我們很樂意放慢甚至停止購買。否則，我們將會增加。」「我不認為我們希望像大像一樣在債券市場中狂奔。只希望在經濟形勢轉壞時，我們再出手。」

另外也有報導指出，由於新冠病毒病例再度爆發，北京將關閉所有學校，股指漲幅也出現收斂。

患者 鮑爾 Fed 挪威

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