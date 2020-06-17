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Spotify控濫用優勢 蘋果面臨歐盟反壟斷調查

中央社 / 布魯塞爾16日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）影響力龐大反壟斷當局，今天開始調查一系列針對蘋果公司（Apple）提出的控訴，包含串流音樂平台Spotify指控蘋果不公平濫用應用程式商店（App Store）案。

法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）也針對蘋果旗下行動支付服務Apple Pay展開深入調查。部分人士擔心，這個迅速發展且易於使用的支付系統正在排斥競爭對手。

這使蘋果再度成為歐盟瞄準的對象。4年前，布魯塞爾當局以在愛爾蘭獲得非法稅收優惠為理由，下令總部設在加州的蘋果補繳130億歐元（約新台幣4340億元）稅金。

Spotify於2019年正式投訴，指控蘋果對App Store上未使用Apple Pay的App施加限制。

蘋果向使用App Store的App收取30%抽成，Spotify表示，此舉違反公平競爭規範。

歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）發表聲明說：「在向蘋果受歡迎裝置的用戶發送App和內容時，蘋果似乎扮演『守門人』角色。」

她說：「我們須確保在蘋果與其他App開發者彼此競爭的市場中，蘋果的規範不會扭曲市場競爭。」 歐盟也對Apple Pay展開全面調查。當局擔心，蘋果可能透過Apple Pay系統取得遙遙領先地位。

但蘋果對上述調查嗤之以鼻，並猛烈抨擊其競爭對手，稱少數企業提出毫無根據的控訴，且「只想搭便車，而不想與其他人一樣遵守規則」。

歐盟 愛爾蘭 布魯塞爾

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