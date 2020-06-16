美股已高處不勝寒？美銀的調查露玄機

美股已高處不勝寒？美國銀行（BofA）的調查顯示，認為股市被「高估」的基金經理人創歷來新高。

這項「美銀全球基金經理人調查」（Bank of America Global Fund Manager Survey）指出，78％投資人認為股市的價位過高，創下1998年開始這項調查開始以來最高，超越1999-2000年網路泡沫爆破時期的水準 。美銀是在11月截止的當周對212名共同基金、避險基金和退休基金經理人進行調查，總共管理5,980億美元資產。

這項調查的主要發現如下：一、53%表示這波從3月谷底的漲勢是「熊市反彈」，只有37%相信這是新牛市。二、只有18%認為經濟將會V型復甦，大部分預期是U型或W型復甦。三、自上月以來投資人的現金水位從5.7%至4.7%。四、投資人擔心的最大「尾部風險」是第二波疫情感染（49％認為這是最令人擔心之事），其次是永久失業和民主黨在選舉中大獲全勝。五、72%投資人說，美國科技與成長股是「最擁擠的交易」。

儘管價位絕非是擇時進出市場的良好工具，但這項調查的數據應會引起關注。標普500指數較3月疫情肆虐期間的低點回漲了40％，令許多投資人感到困惑，他們認為疫情將長期拖累經濟和企業獲利。隨著股價上漲和預期獲利崩跌，標普500指數的本益比在本月躍升至23倍以上，是這20年來最高。