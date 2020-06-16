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美5月零售銷售暴增17.7% 美股道瓊期指漲逾800點
美國5月零售銷售勁揚17.7%，為有史以來單月最高漲幅，輕鬆擊敗先前在2001年10月創下的6.7%紀錄，主因為美國逐步解封後，消費者開始上街購物。
美國商務部16日公布，美國5月零售銷售勁揚17.7%，遠高於市場原估的8%，從4月創下的16.4%的歷史跌幅大幅反彈。
這個數字對原已沉醉在一片樂陶陶氣氛中的美股帶來更大激勵效果，道瓊期指漲幅應聲擴大至超過800點。
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