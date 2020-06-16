疫情改變理財方式 3個好習慣值得保持

受新冠肺炎的影響，不只民眾的生活方式改變、衛生觀念提升，人們對財務管理的習慣也和以往不同；疫情期間因國內經濟受挫加上失業率不斷攀升，大多民眾心生恐懼，於是漸漸養成一些健康的理財習慣，即使疫情過後，這些習慣都還是值得保留。

理財分析網站MX的調查有三個發現：一、34%的民眾表示，他們在疫情期間增加儲蓄有備無患；二、59%的民眾則是減少開銷和預算，比起疫情爆發前，花費來得更節省；三、48%的民眾表示，他們開始重新檢視並調整過去消費的優先順序，其中30%的民眾稱，疫情期間食物已經變成主要開銷。

當民眾養成儲蓄並仔細檢視花費的習慣，更能確保世代危機發生時，將錢花在刀口上；危機期間失業和工時驟減的現象也愈來愈多，甚至有些退休人士在經濟衰退期間投資損失慘重，儲蓄都能盡可能的維持財務狀況的穩定。

若你還沒有上述這些理財觀念，掌握以下的原則，現在養成還不晚：

第一個步驟是根據你的收入和雇主給的員工福利，訂定一個合理的預算額度，並重新檢視過去的花費，以及調整開銷的優先順序後，確保在這個額度範圍內，將金錢作最有效的運用；訂立預算後，將多餘的錢立刻轉入定存帳戶，除了可以控制自己不要去花這筆錢，也能將這筆錢順利的存下。

除此之外，當市場上發生像新冠肺炎這樣的黑天鵝效應時，更應該避免一些錯誤的決策，例如對市場崩盤感到恐懼後便立刻抽資，或對市場產生情緒化的反應，作出一些不理性的選擇，所幸國人目前的在財務方面的反應和習慣上的改變，都是正面居多。