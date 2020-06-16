疫情重創退休金 30歲世代最慘

新冠疫情重創經濟及退休儲蓄， 但不是每個年齡層的退休儲蓄受到同樣程度的打擊，根據個人資本(Personal Capital)公司的調查，這波經濟災情害30歲世代的退休基金受創最重。

不過，電腦螢幕或紙本帳面上的損失雖令人不安，但30多歲的年輕世代「光復失土」的機會還是很大。

調查發現，今年1月31日到3月31日兩個月間，30歲世代的退休金平均損失13.8%，20歲和40歲世代各損失12.9%和12.8%，50歲世代損失11.7%。

屆退休或已退休的60歲世代平均損失10.1%，70歲到79歲的人，退休儲蓄帳戶平均損失僅8.5%，算是較可承受的比例。80歲世代的平均損失更低，只有5.8%。

70歲和80歲世代退休帳戶損失較小，與年長者投資標的趨保守有關，投資組合中，債券比例高於其他年齡層，因此損失較小。

當然，任何年齡層的退休帳戶縮水，總是很令人沮喪的事，不過，年輕世代該了解，帳面上的損失「還不算」是真正的損失，要投資工具兌現才算，因此，除非這兩個月需動到退休儲蓄，沒動到這筆錢的人，其實還沒有承受「正式」的損失。

因此，30歲世代大可不必太緊張，除非絕對必要，盡量不要動用你的儲蓄帳戶，遲早那些帳面上的虧損會彌補過來。股市已經從3月熊市谷底逐漸回升，耐得住性子，退一步靜觀其變的人，等疫情結束，也許退休帳戶總額又回到疫情蔓延前的水準。

不論如何，每一年齡層的人都應注意自己退休帳戶的投資組合，例如，接近退休年紀的人，應開始朝「安全」投資標的挪移，已經退休的人，更應把投資債券的比例提高一點，保住養老本錢。