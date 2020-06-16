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羅奇：美元崩盤無可避免！跌幅恐深達35％

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
華爾街亞洲問題權威人物之一的羅奇說，美元崩盤幾乎無可避免。（報系資料照）
華爾街亞洲問題權威人物之一的羅奇說，美元崩盤幾乎無可避免。（報系資料照）

華爾街亞洲問題權威人物之一的羅奇（Stephen Roach）說，強勢美元時代是在苟延殘喘。他擔心全球局勢的變化，加上美國的巨額預算赤字，將引爆美元崩盤。

曾任摩根士丹利亞太區主席、現為耶魯大學高級研究員的羅奇周一（15日）接受財經頻道CNBC節目《Trading Nation》訪問時表示：「美元會跌得非常非常深。」他預估對其他主要貨幣的匯價跌幅將深達35%。

他說：「隨著未來幾年財政赤字膨脹，問題會越來越糟。」

美元指數在過去兩周上漲超過1%，今年來相對持平。但羅奇相信，沒有時間可以自滿。他說：「國內儲蓄率很可能下滑到負數，比美國過去或任何主要經濟體都要低。在此同時，美國離全球化越來越遠，努力與世界脫鉤，這是一個致命的組合。」

重點是會快速或逐漸發生？羅奇只給大概的時間--未來一兩年或更久。但羅奇警告，美元崩盤幾乎無可避免，這是投資人不該忽視的風險。

他很擔心會引發1970年代末期的停滯性通貨膨脹危機。但即使美國11月大選後換人當家，也無法有太大的改善，尤其是當國會議員設法以前所未見的刺激措施來對抗疫情帶來的經濟衝擊。

財政赤字 疫情 美元

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