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揀股王庫柏曼：散戶蜂擁炒股 終將以淚收場

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪投資人庫柏曼（Leon Cooperman）。（圖／路透）
億萬富豪投資人庫柏曼（Leon Cooperman）。（圖／路透）

素有「揀股王」之稱的億萬富豪投資人庫柏曼（Leon Cooperman）15日表示，市場上出現散戶一窩蜂亟欲進場抄底、買進大受疫情衝擊股票的散戶，最後下場可能不會太好。

庫柏曼接受CNBC節目專訪時表示：「Robinhood市場終將以淚收場。」Robinhood是近期大受歡迎的免費網路下單交易平台。

巴隆周刊近期報導，Robinhood近年來新增帳戶數超過300萬個，目前總帳戶數超過1,300萬，使用者年齡中位數為31歲。

庫柏曼說：「他們正在做蠢事。」

近期諸多報導指出，市場從3月23日低點以來的漲勢以及隨後的劇烈波動，是由這些零佣金折扣經紀交易所促成，線上券商嘉信理財（Charles Schwab）與Robinhood這類交易平台正是推動年輕投資人進入股市的推手。

庫柏曼等批評人士表示，新冠疫情相關封鎖措施以及失業潮，使得人們宅在家中、欠缺可轉移注意力之事，已造就一個完美環境，新產生一批當沖交易者，在美股進進出出。

庫柏曼說，散戶搶進赫茲租車（Hertz）股票就是明顯例子，儘管該公司已聲請破產，股票可能會變壁紙，但散戶仍無所畏懼，大力買進。

根據高盛的研究報告，迄今為止，散戶投資人的表現已勝過像是庫柏曼這類投資專家與共同基金。然而，尚不清楚散戶這樣的勝出表現能否持續。

庫柏曼說：「賭場關閉，而聯準會承諾未來兩年還有免費資金可提供，因此讓他們炒作。」「讓他們買進並交易吧。依我的經驗，這樣的事終將以淚收場。」

庫柏曼另表示，標普500指數已獲得充分估值，不會跌破3月低點。他說：「這不是充分投資的環境，當然也不是保證金交易下的環境，市場不會漲破2月高點。」

疫情 標普 聯準會

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