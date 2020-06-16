對OPEC+減產協議執行樂觀致油價漲 美元堅挺金價挫

國際油價15日上漲2%，因為市場樂觀看待石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）能履行減產協議。國際金價則因美元堅挺而下跌。

●國際原油價格上漲超過2%

國際原油價格上漲超過2%，因有跡象顯示燃料需求復甦，且OPEC+正履行減產協議，此事蓋過市場對新冠疫情可能導致全球經濟進一步放緩的憂慮。

美國西德州原油7月期貨15日終場上漲2.37%，報每桶37.12美元。布蘭特8月原油期貨收漲2.56%，報每桶39.72美元。

中國5月煉油量較去年同期增加8.2%，這對油價也有積極影響。獨立煉油商增產是為了滿足解封後燃料需求的復甦。

一個由OPEC領導的監督委員會周四將開會討論，各國是達到各自的減產份額。

●疫情重熾的隱憂下 金價一度跌逾1%

國際黃金現貨價格16日開盤上漲0.07%，報每英兩1,726.35美元，扭轉前一日的跌勢，15日收跌0.32%至1,725.16美元，盤中一度下挫逾1%。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格說：「在避險情緒作用下，美元成為受青睞的資產，這令黃金承受壓力。」

美國聯準會上周將指標利率維持在0-0.25%的目標區間不變。美元兌一籃子貨幣的DXY美元指數回檔，但仍維持在前一交易日觸及的逾一周高點附近。

對疫情的擔憂令華爾街承壓，金價維持在每英兩1,700美元的心理關卡上方，分析師表示，黃金的長期軌跡仍為正向。