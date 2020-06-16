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美商務部修改出口禁令 開放美企與華為合作制定5G標準

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國商務部證實將修改禁令，准許美企與華為合作制定5G標準。路透
美國商務部證實將修改禁令，准許美企與華為合作制定5G標準。路透

美國商務部15日在推特發文指出，將修改美國企業與陸企華為公司生意往來的禁令，讓雙邊可合作共同制定下一代的5G網絡標準。

路透報導，商務部去年5月將華為及相關企業，列入出口管制實體清單，禁止美國企業與其做生意，美企在調整生意往來的過渡期間，可向政府申請臨時許可證，在事先取可狀況下，出售美國商品和技術給華為。而多家美企反應，華為作為世界最大電信設備供應商，美企仍會在5G網絡標準制定的組織中，與華為代表同場，禁令一下將使美企工程師噤聲，從而失去對制定標準的影響力，不利美國企業競爭力

路透報導，經過一年努力，商務部許可在5G網絡標準制定過程中，美國企業能與華為公司往來。

商務部新聞稿表示，美國不會放棄在全球創新的領導地位，通過鼓勵美國公司全面投入並倡導美國科技成為國際標準，商務部致力於保護美國的國家安全與外交政策利益。

商務部指出，盡管華為在2019年5月被列入實體清單，但不妨礙美國企業對5G網絡標準的貢獻。

商務部表示，根據新規定，美國企業可在制定標準方面，與華為合作，無須申請出口許可證。

競爭力 美國商務部 華為 5G

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