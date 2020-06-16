美元轉貶　Fed購買公司債計畫提振風險偏好

美元兌主要貨幣15日轉貶，因美國聯準會（Fed）宣布將在次級市場買進公司債，帶動市場風險偏好回升，推高美國股市，壓低美元等避險資產。大宗商品相關貨幣走升。

美元指數下滑0.63%，報96.7。

美元兌歐元貶值0.52%，報1.131美元兌1歐元；美元兌英鎊貶0.36%，至1.259美元。

美元兌日圓貶值0.05%，報107.33日圓，日圓也是傳統的避險貨幣。

Fed表示，將從周二開始透過透過次級市場公司信貸機制（SMCCF）購買公司債。消息激勵風險資產上揚。

宏利資產管理投資組合經理Charles Tomes表示：「Fed宣布創建一個指數來購買債券組合後，美元走勢發生轉變。市場認為這是一個冒險信號，美國公債殖利率因此上升。與此同時，外匯市場也出現了一些風險偏好。因此，美元逆轉了當天稍早時候的走勢。」

法興銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示：「以一周前的持倉情況和相對強弱指標的壓力來判斷，如果歐元/美元在此處盤整一段時間會比較健康，但如果持倉量過多並且貶破1.12美元價位，我能想像市場情緒會劇烈看空歐元。」