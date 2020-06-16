台股ADR隨美股翻紅 台積電日月光小漲
台股ADR周一隨美股由黑翻紅，台積電上漲0.04%，較台北交易股價溢價7.5%。
道瓊工業指數15日終場上漲157.62點，漲幅0.62%，收25,763.16點。標普500指數收漲25.28點，漲幅0.83%，報3,066.59點；那斯達克指數收高137.22點，漲幅1.43%，報9,726.02點。
費半指數收盤上漲1.43%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.45 +0.23%
中華電 CHT 37.65 -0.74%
台積電 TSM 56.02 +0.04%
聯電 UMC 2.62 +0.00%
資料來源：彭博資訊
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